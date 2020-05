Pinguini Tattici Nucleari

Fuori dall’Hype è il disco di platino

FUORI DALL’HYPE (Sony Music) dei Pinguini Tattici Nucleari, è certificato DISCO DI PLATINO. Un nuovo traguardo che conferma il successo crescente della band, dopo il meritatissimo posto sul podio del Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, anche questo disco di platino. La bella notizia arriva a pochi giorni dall’uscita del videoclip del nuovo singolo Ridere, estratto da FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music), ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti: un vero e proprio collage di momenti felici realizzato con il contributo dei fan, tra ironia e conforto, che ha già registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni.

FUORI DALL’HYPE è il disco della svolta per i Pinguini Tattici Nucleari, uscito ad aprile 2019 e rimasto per diversi mesi nella rosa delle prime 50 posizioni della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. I ragazzi sono ora attesissimi sui palchi dei palazzetti per il loro tour, prodotto da BPM Concerti, rinviato lo scorso febbraio a seguito delle disposizioni governative: un viaggio che partirà il 10 ottobre da Conegliano e arriverà poi a Milano (13 e 14 ottobre), Bologna (17 ottobre), Montichiari (23 ottobre), Firenze (24 ottobre), Torino (26 ottobre), Roma (28 ottobre) e Padova (30 ottobre). I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

