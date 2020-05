Francesco Sacco: “A te”

Da ieri venerdì 8 maggio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “A TE” (FrancescoSacco.lnk.to/ATe), il nuovo singolo di FRANCESCO SACCO che anticipa l’album d’esordio “LA VOCE UMANA”, in uscita il 29 maggio.

Se il disco che contiene questo singolo fosse un libro, il testo di “A TE” sarebbe la dedica sulla pagina bianca che precede il primo capitolo.

“A TE” racconta una storia che scorre nel presente, ma allo stesso tempo si interroga sull’effetto del tempo in una relazione, ripensando al passato e immaginandone il futuro. In un gioco di immaginazione che oltrepassa i confini del possibile, l’artista si domanda se lo stesso incontro sarebbe potuto avvenire anche in un luogo e un tempo diverso.

«Tutte le canzoni del disco hanno un mostro dentro e cercano in qualche modo di domarlo, o in certi casi di conviverci: le divisioni, la solitudine, l’adolescenza… – racconta Francesco Sacco – in “A Te” il mostro non c’è. Credo che sia l’unica canzone senza ombre: scrivendola ho scoperto un registro di scrittura che non credevo di avere, forse è per questo che è quella che riascolto più volentieri. È una storia senza conclusione in cui l’unico tempo reale è il presente: il passato è un ricordo, mentre il futuro lo possiamo solo immaginare. Credo che il verso “Ho scelto di ricordare com’eri e di scommettere su come sarai” racchiuda tutto il senso della canzone.»

“A TE” è un brano scritto e composto da Francesco Sacco, che ne ha curato anche l’arrangiamento giocando con elementi iconici di generi diversi: un sax da ballata romantica, un coro da musica sacra e una chitarra elettrica da colonna sonora di uno spaghetti western contribuiscono alla creazione di un sound originale, difficile da incasellare in un genere preciso, nuovo e classico allo stesso tempo.