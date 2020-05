Enrico Tamburini e Susanna Fontana: “Top Celebrity of Tv”

Enrico Tamburini e Susanna Fontana scalano la classifica di “Top Celebrity of Tv”

Grazie al loro programma “Scuola di Cult” su Mediaset la coppia televisiva entra nella classifica dei migliori volti della TV mondiale.

Dopo 150 puntate del programma “Scuola di Cult, in onda su IRIS (Mediaset), Enrico Tamburini e Susanna Fontana divaricano i confini nazionali richiamando l’attenzione dei Media internazionali.

Top Celebrity, il celebre portale che stila le classifiche dei personaggi più Trendy del momento, ha focalizzato l’attenzione su di loro proprio questa settimana.

Entrano in classifica al decimo posto vicino a personaggi come Jaden Smith, il figlio di Will Smith, ormai Star affermata sia del piccolo che del grande schermo, e i nostrani Magalli e Amadeus.

“Scuola di Cult” è un modo nuovo di parlare di cinema, in un panorama televisivo sempre più minacciato dall’avvento dell’on demand o dal pay per view.

Il contenuto è la formula vincente; Stuzzicanti, inconsuete, ironiche e appassionanti sono le lezioni di “Scuola di Cult”.

Una rubrica dedicata alle curiosità del cinema in onda su Iris subito dopo i film del “Prime Time”.

Questo programma nasce per offrire un contenuto in più agli amanti del cinema, con chicche sulle pellicole in programmazione (come curiosità sui protagonisti, indiscrezioni dal backstage, dettagli sulle location e sulle colonne sonore), e punti di vista inusuali da cui approcciare (e apprezzare) film di ogni genere

IRIS, il canale tematico free di Mediaset dedicato al cinema, trasmette spesso e volentieri non solo i cult passati alla storia che con le loro battute hanno segnato modi di dire del quotidiano, ma anche qualche perla rara trascurata da altre emittenti.

Infatti si spazia da “Danko” con Schwarzenegger a Boyhood con Patricia Arquette (in prima visione free), da “Abbronzatissimi” con Jerry Calà a “Jane Eyre” di Zeffirelli.

Al timone della trasmissione, il friulano Enrico Tamburini che, affiancato da Susanna Fontana, ha ormai superato il traguardo delle 150 puntate.

Giunti alla ribalta del piccolo schermo spinti dalla fama conquistata sul web di esperti della commedia all’italiana, possono contare anche sull’appoggio degli oltre 500mila follower tra Facebook e Instagram, 8 milioni di visualizzazioni e 19mila followers su you tube che li seguono per via delle curiosità sul cinema che sfornano ogni giorno con leggerezza e ironia.

Si distinguono infatti per un approccio inusuale, lontano dai toni accademici del critico autorevole o dai lustrini dei rotocalchi: un modo diverso di fare divulgazione sul cinema, un tocco che avvicina la gente alla settima arte facendone apprezzare anche i lati nascosti e meno scontati.

E non solo sul piccolo schermo: Enrico Tamburini e Susanna Fontana hanno in cantiere anche un libro e uno spettacolo teatrale, entrambi naturalmente dedicati… al cinema segreto.