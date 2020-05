“Sospeso” Vasco non stop Live Festival 2020

E’ ufficiale

Vasco non stop Live Festival 2020

“Sospesi” i concerti previsti per quest’anno

Il tour si svolgerà a giugno 2021

Stesse città stessi Festival

18 maggio 2020

E’ ufficiale: Causa Covid-19, l’appuntamento con Vasco Non Stop Live Festival 2020 viene “sospeso” per quest’anno.

La conferma di quanto già immaginavamo è arrivata con il decreto legge del 16 maggio 2020 che vieta “assembramenti” e quindi i grandi concerti previsti per questa estate.

La notizia è arrivata proprio nei giorni in cui Vasco Rossi e tutto il suo staff al completo – band e tecnici – avrebbero dovuto riunirsi per iniziare le prove concerto di un tour da 360.000 spettatori, già “prenotati”.

Live Nation, in accordo con Big Bang Srl, sta già lavorando al calendario delle nuove date, previste per Giugno 2021, che verranno annunciate nei prossimi giorni, entro il 29 maggio.

Stesse le città, Firenze, Milano Roma e Imola, stessi i Festival Rock.

Per permettere a coloro che hanno acquistato il biglietto per i concerti 2020 di assicurarsi l’ingresso per il nuovo tour, i biglietti rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021.

Con riferimento unicamente alla data del 10 giugno 2020 a FIRENZE ROCKS e del 15 giugno 2020 agli IDAYS di Milano: chi lo desiderasse, avrà la facoltà di richiedere il rimborso tramite un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 15 giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

• Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?