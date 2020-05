SONY MUSIC LATIN e l’organizzazione internazionale GLOBAL CITIZEN uniscono le forze contro il COVID-19 pubblicando una nuova versione del brano di DIEGO TORRES “COLOR ESPERANZA (The Color Hope)” https://VA.lnk.to/ColorEsperanza2020 .

Tutti i proventi derivati dalla pubblicazione del brano andranno a sostenere Pan American Health Organization (PAHO) nella sua lotta contro il COVID-19 nelle Americhe. È possibile ascoltare il brano sulle piattaforme streaming e aderire al movimento coloresperanza.me .

Il brano “COLOR ESPERANZA (The Color Hope)” vede le importanti collaborazioni di Ruben Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Dilsinho, El Cigala, Farruko, Fonseca, Kany García, Leonel García, Gente De Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Thalía, Angela Torres, Diego Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar (Bacilos) and Carlos Vives.

Il video del brano è online a questo link: youtu.be/GqOvxbFLwjY .

«Per molto tempo “Color Esperanza” ha brillato come un barlume di speranza per i fan di tutto il mondo. – queste le parole di ALEX GALLARDO presidente di Sony Music U.S – siamo onorati di fare squadra con Global Citizen proponendo la nuova versione di questo classico, che vede la presenza di alcune delle più importanti star della musica latina e supporta la lotta contro il COVID-19. La musica porta speranza proprio nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno.»

Hugh Evans, co-fondatore e CEO di Global Citizen ha commentato: “Global Citizen è orgogliosa di unire le proprie forze con Sony Music Latin per celebrare operatori sanitari in prima linea in tutto il mondo e supportare la risposta di PAHO allo scoppio di COVID-19. Dobbiamo continuare a lavorare insieme come comunità globale per affrontare l’attuale crisi e investire nelle soluzioni necessarie per fermare un’altra pandemia prima che inizi. “

“Applaudiamo Sony Music Latin e Global Citizen per aver portato speranza alla gente delle Americhe attraverso la musica e siamo grati a tutti i fan che, attraverso questa canzone, aiuterà a salvare vite umane da COVID-19 nella regione delle Americhe – afferma la dott.ssa Carissa F. Etienne, direttrice della Pan American Health Organization (PAHO)” – I fondi raccolti da questa nuova versione di “Color Esperanza” consentiranno alla PAHO di continuare a sostenere i nostri Paesi nella loro risposta alla pandemia, in particolare per le popolazioni più vulnerabili in ogni angolo della nostra Regione. “

“Color Esperanza” è stato scritto dal cantautore argentino Coti Sorokin e dal produttore Cachorro López con la collaborazione di Diego Torres.

Dalla sua uscita, la canzone ha dato al pubblico unità, pace e, naturalmente, speranza. Per quasi 20 anni, ha dato potere agli ascoltatori in tutta l’Iberia latina e il mercato ispanico americano, facendo da colonna sonora a varie cause e movimenti sociali come inno al cambiamento.

Per offrire supporto, i fan possono trasmettere in streaming il collegamento audio, guardare il video e utilizzare varie piattaforme di social media con gli hashtag #streamforhope, #streamforesperanza o # coloresperanza2020. Man mano che i fan promuoveranno la canzone appena pubblicata, PAHO riceverà donazioni a seguito di visualizzazioni in streaming e supporto virale.