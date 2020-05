“Bordello” è il nuovo singolo di Marta Daddato dall’8 maggio su tutte le piattaforme digitali su etichetta Cantieri Sonori/Polydor/Universal Music.

Marta Daddato, 17 anni, romana, inizia a fare rap sulla piattaforma TikTok dove in poco tempo raccoglie oltre 1,4milioni di follower. Da TikTok a Spotify e Youtube il passo è breve. Marta ad oggi ha all’attivo tre singoli, “Sto una bomba”, “Danni” e l’ultimo “Queen” pubblicato all’inizio di quest’anno e che ad oggi conta più di 5milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 1,2milioni di stream su Spotify.

“Bordello” è un brano scritto di pancia, che non segue regole e rappresenta il mio modo di affrontare le cose: non mi interessa il parere degli altri, vado dritta per la mia strada e trasformo i miei punti deboli in punti di forza. Ognuno dovrebbe imparare ad accettare se stesso e fare ciò che gli pare e piace, vivere con leggerezza senza stare ad ascoltare il “bordello” che c’è fuori. (Marta Daddato)