“Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil”

Disponibile da venerdì 29 maggio, “diplo (Columbia Records), il tanto atteso album country di Diplo. In concomitanza con la pubblicazione dell’album è uscito anche il video di “Dance With Me feat. Thomas Rhett & Young Thug” diretto da Brandon Dermer, con il quale l’artista americano collabora da tempo.

Nell’album sono presenti featuring con artisti del calibro di Zac Brown e Danielle Bradbery, Noah Cyrus, Orville Peck e tanti altri. Il disco include anche il singolo attualmente in rotazione radiofonica “Do Si Do” con Blanco Brown, “Heartless” con Morgan Wallen (e Julia Michaels nella versione alternativa) certificato doppio platino negli Stati Uniti, “Lonely” con i Jonas Brothers, e “So Long” con Cam.

L’anno scorso, Diplo ha presentato per la prima volta al pubblico il suo nuovo progetto country durante il primo party del Late Night di Stagecoach, dove ha ospitato Lil Nas X e Billy Ray Cyrus per il debutto dal vivo di “Old Town Road”. Diplo ha anche pubblicato il remix di “Old Town Road”, con il quale ha raggiunto la vetta delle classifiche, e si è esibito sul palco dei Grammy 2020 al fianco di Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Mason Ramsey, BTS e altri.

Tracklist:

1. Intro feat. Orville Peck

2. So Long feat. Cam

3. Heartless feat. Morgan Wallen

4. Lonely with Jonas Brothers

5. Dance With Me feat. Thomas Rhett & Young Thug

6. Do Si Do feat. Blanco Brown

7. On Mine feat. Noah Cyrus

8. Real Life Stuff feat. Julia Michaels & Clever

9. Hometown feat. Zac Brown & Danielle Bradbery

10. Heartbreak feat. Ben Burgess

11. Heartless with Julia Michaels & Morgan Wallen

12. Old Town Road (Diplo Remix)