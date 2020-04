Pablo Vittar: posticipata data italiana

In seguito all’emergenza COVID-19, Vivo Concerti riprogramma il live di PABLLO VITTAR.

Originariamente previsto per il 4 giugno, il concerto è ora posticipatoa giovedì 27 agosto 2020 al Circolo Magnolia di Segrate, Milano.I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com

DETTAGLI DATA

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Orari:

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzi Biglietti:

Posto Unico: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita + € 1,00 obbligatorio PLUS1

Pacchetto VIP: € 95,00 + € 4,50 diritti di prevendita + € 1,00 obbligatorio PLUS1

DETTAGLI PACCHETTO VIP – PABLLO VITTAR MEET AND GREET EXPERIENCE PACKAGE:

Il pacchetto VIP contiene:

– Biglietto d’ingresso al concerto

– Meet and Greet e possibilità di fare una foto con PablloVittar

– Gadget esclusivo del merchandising dell’artista

– Un pass laminato a solo scopo commemorativo

DETTAGLI PLUS1:

Per ogni biglietto venduto sarà devoluto 1,00 € a PLUS1,

organizzazione che lavora a tutela del benessere della comunità LGBTQ+