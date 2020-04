Enrico Nigiotti: posticipati i concerti

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, il tour teatrale di ENRICO NIGIOTTI, la cui partenza era prevista il 2 maggio 2020 da Bologna, è stato rinviato.

Il cantautore toscano tornerà live a partire dal 19 ottobre debuttando al Teatro Colosseo di Torino per presentare al pubblico i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy), che contiene il brano sanremese “Baciami Adesso” e l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” feat. Giorgio Panariello, e i suoi più grandi successi, come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l’ultimo singolo “Notturna”.

Di seguito le nuove date del tour di Enrico Nigiotti (prodotto e organizzato da Friends&Partners):

19 ottobre, Teatro Colosseo – TORINO (recupero del concerto del 11 maggio)

20 ottobre, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA (recupero del concerto del 2 maggio)

22 ottobre, Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del concerto del 4 maggio)

26 ottobre, Teatro Acacia – NAPOLI (recupero del concerto del 8 maggio)

Le date relative ai concerti di Milano, Roma e Livorno, inizialmente previste rispettivamente per il 5, il 19 e il 21 maggio, saranno comunicate entro il 29 maggio.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

L’album “Nigio” (https://smi.lnk.to/Nigio) si compone di 7 brani inediti, più l’ultimo singolo “Notturna”, scritti e composti dallo stesso Enrico Nigiotti, che si caratterizzano per un sound forte ricco di assoli di chitarra scandito dal ritmo della batteria.

Un album intimo, colloquiale e diretto che parla di “vita camminata”, di momenti intensi vissuti fuori casa, tra la gente, per strada.

Oltre al brano sanremese “Baciami Adesso”, “Nigio” contiene anche l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da GIORGIO PANARIELLO.

Questa la tracklist dell’album: “Baciami Adesso”, “Pasolini”, “Highlander”, “Vito”, “Corso Garibaldi”, “Il Provinciale”, “L’ora dei tramonti” feat. Giorgio Panariello, “Notturna”.

Il video del brano “Baciami Adesso”, girato fra le antiche e inconfondibili strade di Venezia per la regia di Fabrizio Cestari, è visibile al seguente link https://youtu.be/cbiihmTQeAk.