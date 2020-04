Aperto a Curno/Bg il 250esimo impianto a gas metano della Regione

Ambiente. Aperto a Curno/Bg il 250esimo impianto a gas metano (gnc) della Regione. Mattinzoli: è segnale di ripresa

(Milano, 29 apr) E’ stato aperto alle vendite, al centro commerciale Auchan in Via Enrico Fermi a Curno (BG), l’impianto di distribuzione di gas metano (GNC).

Si tratta del 205esimo impianto di distribuzione di gas metano (GNC) in Lombardia, a Curno (Bg), il 33esimo in provincia di Bergamo. E’ il quinto aperto sul territorio regionale dall’inizio di quest’anno.

E’ un impianto compreso tra quelli da realizzare per obbligo come stabilito dall’art. 89 bis, della l.r. 6/2010, in recepimento del DLgs 257/2016, proprio per gli impianti che hanno erogato più di 5 milioni di litri nell’anno 2017.

Mattinzoli: utile per difesa pianeta – “La Lombardia – ha dichiarato Alessandro a Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico – prosegue nella sua politica di diffusione capillare di impianti a basso impatto ambientale, fondamentale per la tutela del pianeta. In questo modo si dà anche la possibilità ai trasportatori e ai produttori dei mezzi di avere alternative sulla strategia da adottare”.

Segno positivo – “Anche in questo momento di grave crisi economica, dovuto alla situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 in atto – ha concluso Mattinzoli – si registra quindi un segnale di positività e di volontà di ripresa economica”.