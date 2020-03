Un aiuto per combattere l’emergenza sanitaria

Lo Studio Legale Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti ha deciso oggi due iniziative per fornire un aiuto alle strutture che, su fronti diversi, stanno combattendo in questi giorni l’emergenza sanitaria.

Lo Studio Legale parteciperà alla raccolta fondi da destinare all’Ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) per l’acquisto di attrezzatture sanitarie e ha inoltre deciso un finanziamento a favore dell’Opera di San Francesco di Milano.

“Abbiamo tutti il dovere, in questi giorni difficili, di metterci al servizio della comunità e fare tutto il possibile per aiutare concretamente istituzioni e strutture in prima fila nella lotta all’emergenza”, ha dichiarato l’Avvocato Professore Mario Franzosi, Socio fondatore dello Studio Legale. “L’Ospedale Morelli, come altre strutture lombarde di assistenza sanitaria, fatica a fronteggiare le richieste d’intervento. L’Opera di San Francesco è oggi più che mai chiamata a farsi carico di chi, sprovvisto di risorse e impossibilitato a muoversi, potrebbe avere difficoltà a superare l’emergenza”.

