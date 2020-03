Novate: sospensione attività PD e solidarietà

Siamo in piena emergenza sanitaria e a tutti è richiesta la massima serietà nei propri comportamenti per limitare ogni possibilità di contagio e per cercare di uscire al più presto da questa difficile situazione.

Certi della responsabilità e dell’attenzione di ciascuno, anche come Partito Democratico abbiamo dovuto adeguare la nostra azione alle difficoltà del momento. Per questo, dopo aver inizialmente spostato la riunione del direttivo di circolo dal 3 al 9 marzo, l’abbiamo infine annullata, per rispettare le norme che impongono dievitare incontri sociali.

Allo stesso modo abbiamo cancellato l’assemblea degli iscritti prevista per sabato 14, convocata in vista della nostra Conferenza programmatica.

Con dispiacere, siamo stati costretti ad annullare anche il presidio in Piazza della Chiesa dei giovani PD contro le vittime della mafia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale dell’associazione Libera “Lenzuoliamo Palermo”,programmata per sabato 21 marzo.

E’ ugualmente saltato il quinto appuntamento del ciclo “Parliamone insieme”, di giovedì 26, sui temi internazionali, per il quale avevamo già la disponibilità dell’on. Lia Quartapelle e di un ricercatore dell’Ispi.

Abbiamo però cancellato solo le date, non le attività, che saranno tutte riprogrammate non appena la situazione lo consentirà.

Nel frattempo siamo vicini a coloro che sono colpiti più direttamente dal virus, agli ammalati innanzitutto – tra i quali ancheil nostro segretario nazionale, Nicola Zingaretti – e poi alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese eagli studenti che vivono tutti un momento non facile.

Sosteniamo le azioni che l’amministrazione comunale di Novate, il sindaco, stanno conducendo con impegno e dedizione, che forse non appaiono, ma che sono costanti e decisive.

Partito Democratico

Circolo Norberto Bobbio

Novate Milanese