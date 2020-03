Matteo Macchioni al Royal Danish Theatre

Matteo Macchioni, il tenore italiano acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale sarà in scena al Royal Danish Theatre (Danimarca) nelle vesti dell’ufficiale dell’esercito Ferrando nell’opera mozartiana “Così fan tutte”, domani, martedì 3 marzo, e domenica 8 marzo. Lo spettacolo proseguirà nei teatri olandesi dal 19 marzo.

La regia dell’Opera è del celebre Tim Albery, dirige l’orchestra il Maestro Paul Goodwin. “Così fan tutte” è un’opera buffa in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart che narra la storia di due giovani ufficiali, Ferrando e Guglielmo, che scommettono sulla fedeltà delle loro fidanzate, fingendo di partire per la guerra.

«Torno in Danimarca, dopo il bel successo ottenuto a novembre, ad interpretare Ferrando dal mozartiano “Così fan tutte”. Oltre alle due recite di Copenaghen parteciperò ad un tour dove toccheremo diverse città danesi nelle quali non sono mai stato prima d’ora – racconta il tenore Matteo Macchioni – É sempre una grande soddisfazione per un interprete italiano portare la propria voce nel mondo; non è un fatto scontato e nemmeno semplice, ma ci sto riuscendo, ne sono felice. Colgo anche l’occasione per rivolgere un pensiero verso tanti colleghi artisti, impegnati in produzioni nei teatri del Nord Italia e costretti a sospendere le performance vista l’emergenza Coronavirus. Il nostro è un grande paese e spero tutto torni presto alla normalità».