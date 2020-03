Jp Cooper: posticipato show di Maggio

JP COOPER

Si comunica che lo show previsto per sabato 9 maggio 2020 è stato posticipato a mercoledì 11 novembre 2020, sempre in Santeria Toscana a Milano.

Con queste parole l’artista annuncia il rinvio del tour:

“Negli ultimi tempi ho parlato molto della mia nuova musica e in questi mesi abbiamo lavorato duramente per finire il mio prossimo album. Nonostante questo, riuscire a coordinare uno studio di registrazione, i produttori e i musicisti si è rivelato un po’ complicato, tutto ciò ha provocato un ritardo nel completamento dell’album.

Ho parlato con il mio management, l’etichetta, l’agente e in generale con tutto il mio team per capire se c’era qualche possibilità di risolvere tutto questo ma sfortunatamente l’uscita del mio nuovo album è slittata a ottobre, quindi non ci resta altra scelta che spostare anche il tour.

Credetemi, questa è l’ultima cosa che desideravo fare, tutta la band, la crew e io non vedevamo l’ora di uscire la fuori e suonare queste nuove canzoni dal vivo, quindi è estremamente deludente per noi, ma soprattutto odio l’idea di deludere voi.

Il supporto e l’amore che mi date per la mia musica è ciò che da un senso a tutto questo, quindi credimi, sono distrutto.

Abbiamo lavorato per spostare la maggior parte dei concerti tra ottobre/novembre, mantenendo le stesse location.

Sfortunatamente, a causa di una mancanza di disponibilità di certi locali in alcune città, non è stato possibile mantenere tutte le date, quindi per qualsiasi show che non verrà annunciato, scusate!

Il rimborso dei biglietti sarà disponibile presso il vostro rivenditore ufficiale e ci impegneremo per riprogrammare queste date non appena ci sarà possibilità.

Farò una diretta Instagram per tutti coloro che avranno domande…”

Mercoledì 11 novembre 2020 @ Santeria Toscana, Milano

Prezzi biglietti:

Posto unico: Euro 22,00 + diritti di prevendita

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti

fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data. Il rimborso potrà essere richiesto al proprio rivenditore entro e non oltre il 30/03/2020.

Info:

www.livenation.it