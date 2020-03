Alta Val Venosta: selezione Miss Italia 2020

In Alta Val Venosta arriva la selezione di Miss Italia 2020

Appuntamento con la bellezza confermato. Shooting tra le statue di ghiaccio e incoronazione della più bella Miss

Confermato anche quest’anno l’appuntamento con le bellezze di Miss Italia a Belpiano-Malga San Valentino. Il 15 marzo la prima tappa della selezione si terrà quindi in Alta Val Venosta e, come nelle scorse edizioni, le ragazze sfileranno tra le statue di ghiaccio, la vincitrice verrà incoronata e sarà la prima reginetta a rappresentare il Trentino Alto Adige alle Finali Regionali. L’elezione della Miss è solo uno degli eventi in calendario in primavera a Belpiano-Malga San Valentino, dove le proposte turistiche non conoscono freni e la stagione sta continuando a dare grandi soddisfazioni, nonostante la situazione non agevole creata dal Coronavirus.

Miss Italia a Belpiano-Malga San Valentino

Manca pochissimo alla sfida di bellezze a 2.000 mt di quota. Domenica 15 marzo alle 13 le ragazze che ambiscono a diventare Miss Trentino Alto Adige sfileranno sulla neve del piazzale a monte della funivia Piz Belpiano e la più votata verrà premiata davanti al pubblico di sciatori e turisti. Successivamente la giovane potrà partecipare alla manifestazione regionale e ambire a calcare la scalinata di Jesolo per Miss Italia 2020. Proprio ieri l’evento è stato definitivamente confermato dopo che lo svolgimento era stato messo in discussione a causa dell’emergenza sanitaria delle ultime settimane. È un’ulteriore testimonianza che il piacere di vivere esperienze uniche in Italia non si ferma. Confermato anche lo shooting delle modelle tra le statue di ghiaccio, sculture fatte di neve alte anche 3 metri e posizionate a lato di alcune piste, realizzate dagli studenti della scuola di marmo di Lasa. Le fotografie testimonieranno la perfetta combinazione tra bellezza femminile e artistica.

Prossimi eventi

La stagione invernale a Belpiano-Malga San Valentino continua a confermarsi ricca di novità con i momenti musicali che ogni domenica di marzo contraddistinguono l’après-ski (la band Vino Rosso il 08/03, e la Big Band il 22/03). Lunedì 13 aprile (il giorno di Pasquetta) ci sarà la Gara Internazionale Tre Confini, gara di Slalom Gigante con oltre 500 atleti dello sci di altissimo livello provenienti da diversi Paesi. In più, tra i giovani sciatori, c’è grande attesa per il Kids Racing Camp, il campo scuola che si svolge dal 14 al 17 aprile con la stella dello sci Andreas Sander, campione tedesco che ha partecipato anche ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018. L’atleta sarà a disposizione dei ragazzi (12-15 anni) come sviluppare il loro talento sciistico e diventare ancora più bravi in previsione di competizioni nazionali.