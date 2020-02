È disponibile in digitale “The Other Side (from Trolls World Tour)”, il coinvolgente singolo frutto del lavoro di SZA, artista da 9 ben nomination ai Grammy Awards, nominata agli Academy Awards e ai Golden Globes, e di JUSTIN TIMBERLAKE, vincitore di 10 Grammy, 4 Emmy e nominato agli Academy Awards.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale che rende omaggio ai video Hip- Hop anni ’90 e vede SZA e Justin Timberlake ballare e divertirsi davanti a un obiettivo fisheye

“The Other Side (from Trolls World Tour)”, è il primo singolo estratto dalla colonna sonora Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack), in uscita il 13 marzo e già in pre-order