Billie Eilish: “No Time To Die”

La pluripremiata BILLIE EILISH pubblica oggi il suo nuovo singolo “NO TIME TO DIE”, brano ufficiale del prossimo film di James Bond. Il brano è stato prodotto dal fratello Finneas insieme a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley e chitarre di Johnny Marr (leggendario chitarrista degli Smiths).

“NO TIME TO DIE” precede l’uscita globale del film, che arriverà nei cinema il 2 aprile nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 10 aprile.

BILLIE EILISH è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di James Bond e lo presenterà per la prima volta dal vivo il prossimo 18 febbraio ai BRIT AWARDS a Londra accompagnata da Finneas e da due importanti special guest, Hans Zimmer e Johnny Marr.

Il mese scorso, BILLIE EILISH ha segnato la storia di GRAMMY AWARDS come l’artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali, aggiudicandosi cinque vittorie in totale ovvero “BEST NEW ARTIST”, “ALBUM OF THE YEAR” e “BEST POP VOCAL ALBUM” per “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, “SONG OF THE YEAR” e “RECORD OF THE YEAR” per “bad guy”. Il fratello Finneas, a sua volta, è stato premiato come “PRODUCER OF THE YEAR, NON CLASSICAL” e “BEST ENGINEERED, NON CLASSICAL” per la produzione di “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”.

Domenica scorsa, la coppia si è esibita dal vivo durante gli Oscar 2020 nel segmento “In Memoriam” per un omaggio ai rinomati attori, registi e artigiani che sono deceduti lo scorso anno sulle note di “Yesterday” dei Beatles.

Nel frattempo, il World Arena Tour sta facendo registrare sold out ovunque. Il tour, che partirà a il 9 marzo, farà tappa anche in Italia con un’unica data evento nel nostro paese in occasione dell’IDAYS 2020. Appuntamento per il 17 luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo.

Queste le date americane:

03/09 – AmericanA Airlines Arena – Miami, FL

03/10 – Amway Center – Orlando, FL

03/12 – PNC Arena – Raleigh, NC

13/03 – Wells Fargo Center – Filadelfia, PA

15/03 – Madison Square Garden – New York, NY

16/03 – Prudential Center – Newark, NJ

18/03 – Capital One Center – Washington, DC

19/03 – TD Garden – Boston, MA

20/03 – Barclays Center – Brooklyn, NY

23/03 – Little Caesars Arena – Detroit, MI

24/03 – United Center – Chicago, IL

25/03 – Bankers Life Fieldhouse – Indianapolis, IN

27/03 – Bridgestone Arena – Nashville, TN

28/03 – Enterprise Center – St. Louis, MO

04 / 03- Il Forum – Los Angeles, CA

04/04 – Il Forum – Los Angeles, CAx

04/05 – Il Forum – Los Angeles, CA

04/07 – Chase Center – San Francisco, CA

04/08 – Golden 1 Center – Sacramento, CA

04/10 – Tacoma Dome – Seattle, WA

04/11 – Pepsi Live presso Rogers Arena – Vancouver, BC

15/04 – Pepsi Center – Denver, CO

17/04 – CHI Health Center Omaha – Omaha, NE