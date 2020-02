Kesha: il nuovo album “High Road”!

Oggi, venerdì 31 gennaio, esce “HIGH ROAD”, il nuovo atteso album dell’irriverente e ribelle cantautrice KESHA! L’album è disponibile in versione CD, vinile e digitale

Nel nuovo album “High Road”, Kesha vive un viaggio entusiasmante alla scoperta di se stessa. Alla spavalderia e alla forza che emergono nelle tracce più grintose del disco, si alternano ballad e brani più emotivi che raccontano la vita della cantautrice, dalla difficoltà di crescere senza un padre all’importanza che l’amicizia ha per lei.

Questa la tracklist di “High Road”: “Tonight”, “My Own Dance”, “Raising Hell” feat. Big Freedia, “High Road”, “Shadow”, “Honey”, “Cowboy Blues”, “Resentment” feat. Sturgill Simpson, Brian Wilson & Wrabel, “Little Bit Of Love”, “Birthday Suit”, “Kinky” feat. Ke$ha, “Potato Song (Cuz I Want To)”, “BFF” feat. Wrabel, “Father Daughter Dance”, “Chasing Thunder”.

“High Road” è stato già acclamato dalla critica: Stereogum trova nell’album un equilibrio credibile tra la vulnerabilità e la sbruffoneria che ha sempre caratterizzato la cantautrice, mentre per The Indipendent l’album è un “maturo e provocatorio recupero di leggerezza”. Tra i brani del disco spiccano “Tonight”, “Father Daughter Dance” e i singoli “Raising Hell” (feat. Big Freedia) e “Resentment” (feat. Sturgill Simpson, Brian Wilson & Wrabel).