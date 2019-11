“Le bambole di Giotto” – singolo di Le Calciati

LE BAMBOLE DI GIOTTO, prodotto da Laïoung, è il singolo con cui tornano in radio LE CALCIATI. Disponibile anche sulle piattaforme e negli store.

“Abbiamo scritto questo brano per raccontare nostre esperienze personali, parlando, descrivendo, di fatti avvenuti nella nostra vita, superati e non – dicono Le Calciati – vogliamo sfatare il concetto donna-oggetto. Rimanendo sempre sul tema della violenza sulle donne, aggiungendo il fattore denaro, che viene usato spesso dall’uomo per comprare il corpo di una donna o per sottometterla psicologicamente in quanto, e purtroppo in alcuni casi, è più debole economicamente.”

Nessuno si può arrogare il diritto di essere proprietario di un altro essere umano, o sentirsi superiore in base a ciò che possiede o alla forza fisica. I soldi non sempre fanno vivere una favola, soprattutto se in cambio viene violata la libertà altrui.

A giorni arriverà anche il videoclip di LE BAMBOLE DI GIOTTO che vede alla regia GIUSEPPE BOCKARIE CONSOLI (Laïoung), direttore della fotografia ADOLPHE SARR e Editing and EFX FEDERICO LANZAROTTA. Ma del video parleremo a giorni.