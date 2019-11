Gazzelle: video di “Una canzone che non so”

Per ringraziare i suoi fan, GAZZELLE ha deciso di regalare a sorpresa un nuovo video!

Il videoclip di “UNA CANZONE CHE NON SO”, brano estratto dal nuovo progetto discografico “POST PUNK” (Maciste Dischi/Artist First), è disponibile al link https://youtu.be/xpskB4RqjUw ed è stato diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo, con la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo.

Il video, che vede come protagonista Eduardo Valdarnini, ruota attorno ad una situazione che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita: prepararsi ad una conversazione importante. Immagina un incontro, in cui dovrai affrontare una conversazione che toccherà temi caldi, delicati, intimi.

Disponibile al link https://gazzelle.lnk.to/PostPunk, il nuovo lavoro in studio del cantautore romano è in vendita nelle seguenti versioni: cd; “Culto Edition” limitata, numerata e autografata dall’artista con doppio 45 giri colorato; bundle unico con cd e doppio vinile. La “Culto Edition” contiene i soli 4 nuovi inediti e, insieme al bundle, è acquistabile solo su https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk.

Questa la tracklist di “POST PUNK”, disco prodotto da Federico Nardelli:

1. Smpp

2. Punk

3. Sopra

4. Tutta la vita

5. Sbatti

6. Non c’è niente

7. OMG

8. Scintille

9. Coprimi le spalle

10. Settembre

11. Vita Paranoia

12. Polynesia

13. Una canzone che non so

Il disco è stato anticipato dal singolo in radio “SETTEMBRE”, il cui video è disponibile al link https://youtu.be/EAIn5Fw0d9c.

È stato un anno pieno di soddisfazioni quello del cantautore romano che, grazie al grande affetto dei suoi fan, è riuscito a portare il suo ultimo disco “PUNK” in tutta Italia con numerosi sold out e a collezionare numerose certificazioni.

L’inarrestabile Gazzelle è pronto a tornare live a gennaio 2020 con il “POST PUNK TOUR”, durante il quale si prepara a calcare i palchi dei principali palazzetti di tutta Italia.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze (15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano (18 gennaio 2020 al Forum di Assago), Catania (24 gennaio 2020 al PalaCatania), per poi far ritorno nella sua città d’origine, Roma (28 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport) e terminare il tour a Bari (5 febbraio 2020 al PalaFlorio) e Napoli (8 febbraio 2020 al Palapartenope).