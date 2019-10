È il ritorno più atteso degli ultimi tempi: il gruppo vincitore di 6 Grammy® BLACK EYED PEAS di nuovo sulla scena musicale con un brano in linea con i loro leggendari successi!

È uscito oggi “RITMO (BAD BOYS FOR LIFE)”, il nuovo singolo nato in collaborazione con la superstar del raggaeton J BALVIN. Il brano fa parte della colonna sonora del film “BAD BOYS FOR LIFE” con Will Smith e Martin Lawrence, in uscita nel 2020.

Questo singolo, che segna la prima pubblicazione del gruppo con la nuova etichetta Epic Record, mettendo insieme due titani della musica contemporanea, è destinato a diventare una delle hit del 2019.

Dopo due decenni con l’Interscope Records di Jimmy Iovine, i Black Eyed Peas trovano una nuova casa con Sylvia Rhone alla Epic Records, entrando così a far parte di uno dei più iconici roster e di una delle etichette discografiche più prestigiose.

Il video del singolo, realizzato con immagini e sequenze del film “Bad Boys for Life” per la regia di Colin Tilley, è visibile al seguente link: https://youtu.be/EzKkl64rRbM.

Tour 2019 dei Black Eyed Peas:

5 ottobre RIO DE JANEIRO, BRAZIL – RockInRio

10 ottobre ASUNCIÓN, PARAGUAY – Music Experience 2019

8 novembre PERTH, AUSTRALIA – HBF Park

9 novembre MELBOURNE, AUSTRALIA – Marvel Stadium

10 novembre ADELAIDE, AUSTRALIA – Adelaide Showground

15 novembre BRISBANE, AUSTRALIA – Brisbane Showgrounds

16 novembre SYDNEY, AUSTRALIA – Giants Stadium

17 novembre AUCKLAND, NEWZEALAND – Western Springs Stadium

11 dicembre PHILIPPINES – SEA Games