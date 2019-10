Programmazione Teatro Regio 18 – 24 ottobre 2019

Venerdì 18 Ottobre

Teatro Regio – Ore 20

Opera Posti a € 90 – 80 – 70 – 65 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

TOSCA

Melodramma in tre atti

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di Giacomo Puccini

Lorenzo Passerini direttore

Regia di Mario Pontiggia

Scene e costumi di Francesco Zito

Luci di Bruno Ciulli

Claudio Fenoglio maestro del coro di voci bianche

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Allestimento Teatro Massimo di Palermo

Con Davinia Rodríguez, Jonathan Tetelman, Gevorg Hakobyan

Repliche fino al 29 ottobre

__________________________________________________________

Sabato 19 Ottobre

Teatro Regio – Ore 15

Opera Posti a € 100 – 90 – 80 – 70 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

TOSCA

Melodramma in tre atti

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di Giacomo Puccini

Lorenzo Passerini direttore

Regia di Mario Pontiggia

Scene e costumi di Francesco Zito

Luci di Bruno Ciulli

Claudio Fenoglio maestro del coro di voci bianche

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Allestimento Teatro Massimo di Palermo

Con Anna Pirozzi, Marcelo Álvarez, Ambrogio Maestri

Repliche fino al 29 ottobre

__________________________________________________________

Domenica 20 Ottobre

Teatro Regio – Ore 15

Opera Posti a € 100 – 90 – 80 – 70 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

I PESCATORI DI PERLE

(Les Pêcheurs de perles)

Opéra lyrique in tre atti

Libretto di Eugène Cormon e Michel Carré

Edizione in lingua originale francese

Edizione critica a cura di Brad Cohen

Musica di Georges Bizet

Ryan McAdams direttore

Regia, scene, costumi, coreografia e luci di Julien Lubek e Cécile Roussat

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino

Con Hasmik Torosyan, Kévin Amiel, Fabio Maria Capitanucci, Ugo Guagliardo

Partner: INTESA SANPAOLO

ULTIMA REPLICA

__________________________________________________________

Martedì 22 Ottobre

Teatro Regio – Ore 20

Opera Posti a € 100 – 90 – 80 – 70 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

TOSCA

Melodramma in tre atti

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di Giacomo Puccini

Daniel Oren direttore

Regia di Mario Pontiggia

Scene e costumi di Francesco Zito

Luci di Bruno Ciulli

Claudio Fenoglio maestro del coro di voci bianche

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Allestimento Teatro Massimo di Palermo

Con Anna Pirozzi, Marcelo Álvarez, Ambrogio Maestri

Repliche fino al 29 ottobre

__________________________________________________________

Mercoledì 23 Ottobre

Teatro Regio – Ore 20

Opera Posti a € 90 – 80 – 70 – 65 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

TOSCA

Melodramma in tre atti

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di Giacomo Puccini

Daniel Oren direttore

Regia di Mario Pontiggia

Scene e costumi di Francesco Zito

Luci di Bruno Ciulli

Claudio Fenoglio maestro del coro di voci bianche

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Allestimento Teatro Massimo di Palermo

Con Davinia Rodríguez, Jonathan Tetelman, Gevorg Hakobyan

Repliche fino al 29 ottobre

__________________________________________________________

Giovedì 24 Ottobre

Teatro Regio – Ore 20

Opera Posti a € 100 – 90 – 80 – 70 – 30

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020

TOSCA

Melodramma in tre atti

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di Giacomo Puccini

Daniel Oren direttore

Regia di Mario Pontiggia

Scene e costumi di Francesco Zito

Luci di Bruno Ciulli

Claudio Fenoglio maestro del coro di voci bianche

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

Allestimento Teatro Massimo di Palermo

Con Anna Pirozzi, Marcelo Álvarez

Repliche fino al 29 ottobre

__________________________________________________________

