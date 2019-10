Classifiche Best in Travel: Salisburgo al primo posto

Sono state pubblicate da Lonely Planet le classifiche Best in Travel dove spiccano i 10 Paesi, le 10 regioni e le 10 città da visitare assolutamente nel corso del 2020.

Seguita da Washington, Il Cairo e Galway, Salisburgo si posiziona al primo posto. Tra le motivazioni, l’importante anniversario che si appresta a celebrare nel 2020: il centenario dell’amatissimo Festival di Salisburgo, che trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto di opere liriche, mostre, concerti di musica classica e spettacoli teatrali.

Punto di riferimento al mondo per la musica classica, Salisburgo è l’inizio di un itinerario ideale per andare alla scoperta del Salisburghese e della sua vasta offerta turistica.

Perfetto per una vacanza tra cultura, tradizioni secolari, natura e gastronomia, il Salisburghese è una destinazione green ricca di fascino e storia, ideale per il turismo di coppia e famigliare, in tutti i periodi dell’anno.