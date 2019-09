Mobilità. E-Mob, dal 26 al 28 settembre il festival della mobilità elettrica

Presentata il 12 settembre a Palazzo Marino la 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia da giovedì 26 a sabato 28 settembre.

La rivoluzione elettrica è realtà, lo confermano le vendite in forte crescita dei veicoli di tutti i comparti della mobilità. Una tendenza destinata a rafforzarsi nei prossimi anni con il debutto sul mercato di modelli sempre più efficienti e dai costi sempre più accessibili. Un aumento spinto dall’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra e inquinanti e regolamentato dall’Unione Europea con norme sempre più stringenti.

“Questo è un momento strategico per la mobilità elettrica – dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità –. Percepiamo chiaramente un salto di sensibilità da parte dei cittadini e di qualità da parte di operatori e fornitori. Sono vincenti le politiche sulla mobilità urbana che fanno da propulsore, così come le nuove tecnologie, per esempio sui veicoli e sui sistemi di ricarica elettrica, che contribuiscono a guardare avanti. Importanti anche momenti come questo di e_mob, per questo ringrazio gli organizzatori degli eventi delle prossime settimane. Stiamo lavorando perché la qualità della vita e dell’aria nelle nostre città migliori sempre di più ed è interessante un costante confronto fra pratiche e esperienze”.

Ad aprire la tre giorni di conferenze sarà la piattaforma per una “Mobilità Olimpionica a basso impatto ambientale”, un decalogo elaborato dagli esperti della comunità di e_mob per rendere ‘carbon free’ i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026.

Progetti “elettrici” raccontati a e_mob saranno quelli di Milano, Torino e Bologna, nonché le buone pratiche emerse dalla consultazione delle oltre 130 amministrazioni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. Al festival in piazza Città di Lombardia ci saranno veicoli attuali e futuri, per la mobilità pubblica, privata, industriale molti dei quali da provare nell’area test. Fra questi si segnala lo spazio di A2A Energy Solutions presso il quale sarà possibile conoscere la nuova proposta di mobilità elettrica e l’area espositiva di Atm con tutta la flotta elettrica dall’autobus al nuovo filobus (prossimo ad attraversare le vie di Milano), alle auto aziendali: investimenti che rientrano nel piano full electric dell’azienda che prevede entro il 2030 la sostituzione dell’intero parco mezzi.

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare le nuove bici elettriche di BikeMi: appuntamento il 26 settembre alle ore 13 con Comune di Milano, Atm e Clear Channel. Il programma è estremamente ricco si parla di infrastrutture, sostenibilità, modalità di ricarica, motori, tecnologie, riciclo e riutilizzo delle batterie, sharing mobility, professioni e comprende anche momenti dedicati ai ragazzi delle scuole promosse da A2a, Atm ed Edison con laboratori, giochi educational.

A chiudere e_mob 2019 sarà il raduno di veicoli elettrici di sabato 28, un’adunata allegra e silenziosa che sarà possibile incontrare per chi ha scelto di muoversi a emissioni zero. Un premio speciale sarà conferito a Giordano Vieri, in arte Jo Pesata, autore del recente Giro d’Italia elettrico. La festa proseguirà grazie al gemellaggio con la 1000 Miglia Green, la variante riservata ai modelli elettrici, ibridi e fuel cell della gara di regolarità più famosa al mondo.