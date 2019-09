“La classe non è qua” – Apertura prevendite

Con grandissimo successo di pubblico e critica e dopo le due date evento all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, con La classe non è qua, il duo comico Pio e Amedeo andrà in scena al Teatro EuropAuditorium il 16 dicembre.

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag e delle esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.

Continua anche la loro partecipazione al talent show di Canale 5, “Amici” di Maria de Filippi nella sua versione Celebrities, in onda dal 21 settembre 2019 in prima serata.

PREZZI: I platea 50,00 € – I platea laterale 40,00 € – II platea 35,00 € – balconata 20,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 4, Bologna), presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (via Saragozza 234, Bologna), entrambe aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, attraverso il circuito TICKETONE (online e nei punti vendita) e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it