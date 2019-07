Dal 25 al 28 luglio Castiglion Fiorentino con la sua scenografia naturale, umanità, ospitalità sarà il palcoscenico della Rassegna Arte in Scena con la Direzione Artistica di Francesco Montanari e Alessandro Bardani

Un’occasione unica dove attori del calibro di Vinicio Marchioni, Francesco Montanari stesso, Valerio Lundini e Giancarlo Giannini si esibiranno in un vero e proprio live show.

Un festival trasversale che mira ad intrattenere con intelligenza e al contempo divertire gli spettatori grazie ad un programma ricco e prestigioso.

Arte in Scena apre giovedì 25 luglio con Vinicio Marchioni e “La più lunga ora”, spettacolo scritto diretto e interpretato dall’attore sulla vita del grande poeta Dino Campana. Un viaggio emozionante che ripercorre le fasi salienti della mente eccellente di un genio della nostra storia letteraria e filosofica.

Venerdì 26 luglio sul palco uno tra i più apprezzati stand up comedian emergenti italiani: Valerio Lundini per una serata di risate dissacranti.

Sabato 27 luglio Francesco Montanari in “L’importanza di leggere i classici” per la regia di Davide Sacco. Un esperimento teatrale che ha riscosso grande successo di pubblico e critica nella capitale. “Perché oggi una persona dovrebbe leggere? Come fa un ragazzo a leggere se ha Netflix?” Un incontro-scontro esilarante e interattivo con il pubblico, intervallato da letture del bravissimo Gianmarco Saurino.

Chiude questa edizione di Arte in Scena domenica 28 luglio l’intervento di uno dei giganti del nostro cinema e della nostra storia artistica: Giancarlo Giannini. Il Maestro si esibirà in un vero e proprio spettacolo fatto di ricordi, momenti epici, aneddoti e curiosità della sua immensa esperienza di attore internazionale.

Arte in Scena nasce dall’amore di Francesco Montanari e di Alessandro Bardani per questi luoghi e dalla volontà di valorizzarli e farli conoscere attraverso l’arte in accordo con il Comune di Castiglion Fiorentino.

Prevendite biglietti

Ticketone.it

Boxoffice.it

Biglietteria@officinedellacultura.org

Infoline 3388431111