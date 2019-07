Festival Show 2019

Il festival itinerante, organizzato da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA, è pronto a ripetere il successo dello scorso anno portando sul caratteristico arenile un cast d’eccezione composto dai big della musica come PAOLA TURCI, ROBY FACCHINETTI, PAOLO BELLI e FAUSTO LEALI, dal vincitore di Amici ALBERTO URSO, da PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK reduci dal grande successo del brano “Caramelle” e ancora da FRED DE PALMA, MR. RAIN FT. MARTINA ATTILI, DEBORAH IURATO FT. SOUL SYSTEM e SENHIT!

Ci saranno anche i nuovi volti della musica italiana – il cantautore e trapper che ha partecipato ad Amici Alvis e la band pop rock Leave The Memories – e si sfideranno due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: Jessica Tozzato (Venezia) e Tobia Lanaro (Vicenza).

In questi anni Festival Show si è sempre contraddistinto come il principale evento musicale della città di Caorle. Il grande palcoscenico di 300 mq sarà allestito sulla sabbia in tempi record per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e i turisti.

Conduce l’attrice ANNA SAFRONCIK, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival che in ogni edizione registra importanti numeri e che quest’anno festeggia 20 anni!

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Queste le prossime tappe in programma nelle più belle location del Nord Italia: il 25 luglio alla Spiaggia di Levante di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre la finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste