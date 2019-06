Live ieri sera, presso Ippodromo SNAI San Siro di Milano, il nuovo festival dell’estate musicale milanese: Tuborg Open Fest. A infiammare il pubblico una line-up esclusiva, composta da numerosi artisti protagonisti della nuova scena musicale italiana: l’istrionico e versatile produttore e cantautore romano Carl Brave; gli Ex-Otago, una delle band più affermate della scena indie italiana; Rkomi, giovane artista rivelazione del rap che ha fatto della contaminazione musicale la sua cifra stilistica, e l’innovativo duo itpop Viito, che si è fatto notare per il sound capace di fondere canzone d’autore e pop contemporaneo. Opening act del festival i Twee, band vincitrice del contest Road To Tuborg Open Fest.

Tuborg Open Fest è il primo festival musicale interamente organizzato da Tuborg.

Il brand apre le porte di un grande evento live all’insegna dello shuffle e dell’openness: il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro ha ospitato uno show con protagonisti assoluti la contaminazione musicale e la collaborazione tra artisti, per incoraggiare le persone ad essere sempre aperte a nuove esperienze e non smettere mai di esplorare.

Con Tuborg OPEN il brand vuole rendere la musica accessibile e aperta a tutti, sia artisti che pubblico. Tuborg infatti ha portato sul prestigioso palco del Tuborg Open Fest i Twee, giovani promesse della musica italiana, che si sono esibiti in qualità di opening act. La band è stata selezionata tramite il “Road To Tuborg Open Fest”, un percorso di casting articolato in quattro fasi. Dopo una prima selezione online hanno preso il via le Tuborg Open Session, una serie di serate live che hanno animato locali in tutta Italia: Ostello Bello (Milano), Off Topic (Torino), Freqency (Pomigliano d’Arco, Napoli), Demodè (Modugno, Bari), Monk (Roma) e Fabric (Bergamo). È stato inoltre assegnato un premio speciale della critica ai Mescalina, secondi classificati del Road To Tuborg Open Fest, che il 3 luglio si esibiranno sul palco del Flowers Festival (Parco della Certosa, Collegno).

Tuborg è trasversale ai confini tra generi musicali, privilegiando la qualità delle emozioni, la sete di divertimento e il piacere di stare bene con gli amici. Da sempre la premium lager danese esporta in tutto il mondo birra e cultura musicale, supportando grandi festival musicali internazionali. Il progetto Tuborg OPEN nasce proprio con l’obiettivo di trovare innovative modalità di celebrare la musica, fondendosi alla perfezione con lo spirito informale e fuori dagli schemi che contraddistingue Tuborg.