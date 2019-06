“In Forma con Starbene”, ultima puntata

Sabato 29 giugno, alle ore 8.45, l’ultimo appuntamento con “In Forma con Starbene”, il programma di Canale 5 condotto da Tessa Gelisio.

Ospiti della puntata saranno la giornalista e health coach Valeria Airoldi, lo specialista in chirurgia plastica ed estetica professor Silvio Smeraglia, l’esperta di verde Rossella Baiocchi e il professor Paolo Lucci.

Ogni puntata sarà legata a uno dei quattro elementi della vita: in quest’ultima la protagonista sarà la terra.

Come sempre verranno affrontati, con talk in studio, servizi e professionisti del settore, diversi argomenti legati al nostro benessere: la prevenzione, la stagionalità, l’equilibrio, il movimento, la nutrizione, l’idratazione, il fitness e anche un angolo dedicato al green, con tutorial esclusivi per il fai da te.

Si andrà alla scoperta dei prodotti made in Italy, non mancherà il classico appuntamento con il professor Santo Raffaele Mercuri e le rubriche della cuoca Alice Balossi con le sue salutari e gustose ricette. Immancabile anche l’angolo beauty con Anna Baroni, con i suoi consigli e le sue maschere di bellezza. Al timone, come sempre, Tessa Gelisio, volto storico di In Forma con Starbene.