Giorgia in Tournée

GIORGIA torna sul palco con la tournée outdoor “POP HEART SUMMER NIGHTS”, al via martedì 2 luglio da Genova (Parchi di Nervi), per poi toccare suggestive location italiane. I concerti saranno un’occasione per cantare i più grandi successi di GIORGIA e ascoltare per la prima volta in versione live i brani tratti dall’album di cover “POP HEART”.

In rotazione radiofonica da oggi, venerdì 28 giugno, “I Feel Love”, nuovo singolo estratto da “POP HEART”, storico brano di Donna Summer del 1977. In contemporanea con il singolo è online il video (link) di “I Feel Love”.

Diretto da Emanuel Lo, il video esalta il ritmo uptempo ed i drop mozzafiato del brano. Nel video, oltre a Giorgia, sono presenti nove ballerini di fama internazionale, che il regista ha diretto a distanza dando ad ognuno delle indicazioni sulle varie coreografie e che si sono ripresi in luoghi iconici del pianeta: Valentina Vernia, Londra – Matthew Totaro, Parigi – Robert Taylor Jr, New York – Perla Perlson, Ginevra – Anthony Donadio, Londra, Naama Bay, Egitto – Michael Onomo, Parigi – Mara Grazia Tallei, Amsterdam – Patrizio Ratto, Roma – Tiwuany, Roma.

“POP HEART” (16 novembre 2018, Microphonica srl / Sony Music) è l’ultimo album di GIORGIA. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto” e con Ainé sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).