“Ziki Zaka”, il nuovo singolo di Yulla

Da oggi, venerdì 10 maggio, è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “ZIKI ZAKA”, il nuovo singolo della cantante reggiana YULLA, spesso al centro del gossip. Il brano, in pieno stile reggaeton, anticipa il disco di inediti in uscita entro la fine dell’anno.

«In vista dell’estate – dichiara Yulla a proposito del nuovo singolo – ho scelto questo brano per trasmettere leggerezza e spensieratezza. “Ziki zaka” ha un ritmo travolgente che vi farà ballare e divertire!».

Il brano è già la sigla ufficiale dei due concorsi nazionali di bellezza Miss Grand Prix e Mister Italia, per la stagione 2019.

“ZIKI ZAKA” è accompagnato da un videoclip nato da un’idea della stessa Yulla. Il fuoco, il ballo, il calore e il mistero della notte caratterizzano queste immagini dal sapore caliente e spagnoleggiante.