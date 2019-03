Partirà lunedì 4 marzo l’Uniweb tour, il live tour acustico degli artisti selezionati da Red&Blue Music Relations di Marco Stanzani, in diretta sulle Web Radio delle principali Università italiane.

Il progetto, oltre alla preziosa collaborazione di Ustation, il primo network italiano dei media universitari, gode del patrocinio del Ministero dei Beni culturali e di Legambici, l’area di Legambiente dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile.

E in questa nuova edizione, proprio perché la musica è un veicolo forte, gli artisti oltre a promuovere i loro progetti di volta in volta avranno modo di soffermarsi sulla sostenibilità nei trasporti individuali e collettivi e di veicolare brevi informazioni sui vantaggi della ciclabilità.

«Siamo felici – afferma Gianluca Reale, ceo di Umedia – che l’Uniweb tour riparta e porti nelle radio universitarie gli artisti emergenti del panorama italiano. Ustation.it come sempre promuoverà l’Uniweb tour attraverso i suoi canali e sul proprio sito web, con la consapevolezza che quest’anno in giro per le università italiane il tour porterà oltre la musica anche un messaggio di mobilità sostenibile. Infatti, Legambici, l’area di Legambiente dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile, ci accompagnerà in questo viaggio affidando agli artisti anche un messaggio sociale: promuovere la mobilità ciclistica. Musica e sostenibilità, dunque, insieme per un’Italia migliore. A partire dai giovani e dalle nostre Università».

Gli artisti saranno intervistati e proporranno i loro brani dal vivo in diretta web sulle radio universitarie, ripresi direttamente dalle sedi studentesche delle università Cattolica di Milano, Bocconi, Università di Parma, Università di Prato (Firenze), Università di Siena, Università di Perugia, Università della Tuscia (Viterbo), Roma 3, La Sapienza, Luiss, Federico II, Università Suor Orsola Benincasa.