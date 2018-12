Da venerdì 7 dicembre, è in radio, disponibile negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming “Leaf in a Hurricane il nuovo singolo di Roberta Finocchiaro che anticipa il nuovo album di inediti “Something True”, in uscita venerdì 14 dicembre. Sempre da ieri è disponibile, sui canali ufficiali dell’artista, il video del brano girato a New York dal regista Marco Napoli

“Leaf in a Hurricane” è stato registrato negli studi della storica famiglia di Sam Phillips a Memphis (Tennessee), così come l’intero album di inediti da cui il brano è estratto. Prodotto da David LaBruyere e Stephen Chopek, rispettivamente bassista e batterista che hanno accompagnato in tour e negli studi di registrazione John Mayer, e da Simona Virlinzi della Tillie Records

«Leaf In a Hurricane è stato scritto dopo un viaggio in Irlanda – racconta Roberta – e racchiude le sensazioni di una musicista che suona viaggiando. Racconta le ansie, la distanza da casa ma anche la bellezza di sentirsi una foglia in un uragano, ritrovarsi in posti nuovi, innamorarsi e condividere la propria musica».