Jiulia e Leo cercano casa

JULIA E LEO, cuccioli arrivati in canile grazie ai soliti incoscienti!!! CERCANO ADOZIONE IMMEDIATA, prima che diventino adulti e le loro possibilità di uscire dal box si dimezzino❗

Ma come fate a dormire la notte?? Come potete pensare di pulire la vostra coscienza abbandonando 2 cuccioli proprio nelle immediate vicinanze del canile o delle abitazioni dei volontari?? Come potete pensare di risolvere il vostro problema CONDANNANDO fragili VITE ALLA RECLUSIONE??

Sono domande che vorremmo porre a chi ha deciso di abbandonare Julia e Leo al loro destino per strada, la stessa che porta proprio al cancello del canile o all’abitazione della prima volontaria a tiro.

A PAGARNE LE SPESE di questi gesti SONO SEMPRE GLI INDIFESI, che adesso si ritrovano chiusi in un box… e che forse dietro quelle sbarre ci passeranno l’intera vita fino a che un giorno decideranno di arrendersi all’indifferenza di tutti!!!

CERCHIAMO DI CAMBIARE IL LORO FUTURO, REGALIAMO SPERANZA a quegli occhioni tristi che vedete in foto!!

JULIA e LEO hanno circa 1 anno e sono una taglia media. Sono cucciolotti intimoriti dal loro passato, che hanno solo bisogno di TEMPO e AMORE. Si trovano a Bari ma sono adottabili anche in tutto il centro nord previo controlli. Si affidano sverminati, vaccinati, chippati e sterilizzati.

Info adozione Arianna 3493558908 (mess/whatsapp) – Annalisa 3490830376 oppure fuoridicoda@gmail.com

