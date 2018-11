Måneskin: nuove date

Continua inarrestabile il successo di pubblico dei Måneskin, la band rivelazione dell’anno che, a quattro mesi dall’inizio della nuova tournée primaverile, “IL BALLO DELLA VITA TOUR”, registra il sold out di tutte le date live in partenza a marzo 2019.

Polverizzati i biglietti in poco più di un mese dall’apertura delle vendite,triplicano le date nelle città di Milano, Bologna e Romacon l’aggiunta dei live di mercoledì 27 marzo 2019 all’Estragon Club di Bologna, domenica 31 marzo 2019 all’Atlantico di Roma e martedì 9 aprile 2019 al Fabrique di Milano.

Raddoppiano, inoltre,Firenze e Venaria Reale (TO) con i concerti di martedì 12 marzo 2019 a Firenze all’OBIHall e lunedì 18 marzo 2019 al Teatro della Concordia di Venaria.

I Måneskin presenteranno in tour “IL BALLO DELLA VITA” (26 ottobre, Sony Music), il loro nuovo album che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e che ha ottenuto la certificazione oro in una sola settimana.

Il disco, in meno di due ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes e, in un solo giorno dall’uscita, è entrato in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di stream in meno di 24h.

“IL BALLO DELLA VITA” è stato anticipato da “Torna a casa”, intensa ballata della band già certificata disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK e che ha raggiunto il vertice delle classifiche iTunes e Spotify.

Il brano, accompagnato dal videoclip ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, ha debuttato al primo posto in Tendenze su YouTube, superando 29,6 milioni di visualizzazioni e 20,9 milioni di stream su Spotify.

Recentemente, i Måneskin hanno annunciato le date live della loro prima tournée europea che, da febbraio 2019, li vedrà protagonisti sui palchi di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.

CALENDARIO AGGIORNATO “IL BALLO DELLA VITA TOUR”:

Giovedì 7 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 8 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 12 marzo 2019 || Firenze @ OBIHall – NUOVA DATA

Mercoledì 13 marzo 2019 || Firenze @ OBIHall – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Fontaneto d’Agogna (NO) @ Phenomenon – SOLD OUT

Sabato 16 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 18 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – NUOVA DATA

Venerdì 22 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Domenica 24 marzo 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 27 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – NUOVA DATA

Sabato 30 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – NUOVA DATA

Sabato 6 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – NUOVA DATA

Prevendite autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 21 novembre e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di sabato 24 novembre