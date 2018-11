ROCKIN’THE BLUES

28 MAGGIO 2019 @

FABRIQUE MILANO

Prezzi biglietti:

Parterre In Piedi: 40,00 € + diritti di prevendita

ViP Pack: 90,00 € + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation

dalle ore 11:00 di mercoledì 31 ottobre

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 2 novembre

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Dopo lo strepitoso successo del 2018, ROCKIN’ THE BLUES torna in tour nel 2019 con una incredibile line-up che vede protagonisti: Walter Trout, Jonny Lang e Kris Barras.

Il tour toccherà le principali città europee e arriverà in Italia il 28 maggio 2019 al Fabrique di Milano per uno show pazzesco!

Il CEO di Mascot Label Group, Ed Van Zijl, parlando di Rockin’The Blues, commenta: “La prima edizione del festival RTB è stata strepitosa e, cosa più importante, ha dimostrato che ha un futuro! Il supporto dei media e dei fan è stato fantastico, quindi arriva la seconda edizione (2019) con Jonny Lang, Walter Trout e Kris Barras”.