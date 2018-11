1968 – Capital Revolution, il doppio cd

E’ in vendita in tutti i negozi di dischi e in esclusiva su iTunes la nuova compilation firmata da Radio Capital e Universal Music “1968 – Capital Revolution”, un doppio cd con le canzoni che hanno cambiato il mondo.

Grazie a Universal e dopo una ricerca di titoli particolarmente significativi, Radio Capital presenta questa doppia raccolta che propone il meglio della produzione musicale del 1968 e dintorni. All’interno le presentazioni firmate da due storiche voci della radio: Luca De Gennaro e Paolo Mixo.

LA MUSICA, elemento sempre più apprezzato dal pubblico radiofonico, è e sarà sempre un valore fondamentale nella programmazione di Radio Capital. Una colonna sonora costante di alta qualità, con le canzoni che hanno fatto storia fino alle nuove scoperte.

Una squadra di conduttori autorevole e riconosciuta ha in mano le redini degli spazi più musicali, mantenendo un occhio di riguardo alle informazioni, alle curiosità, alle storie delle canzoni in onda.