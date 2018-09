Dal 1988 ad oggi, per le piccole fan di Barbie e per i collezionisti più accaniti, Barbie Magia delle Feste si conferma la bambola più desiderata, in grado di far brillare di gioia gli occhi di grandi e piccini!

Come ogni anno, Barbie si veste per meglio rappresentare lo spirito del Natale e quest’anno il suo look da collezione è ispirato alla prima Barbie Magia delle Feste.

Il rosso acceso ed elegante del tulle, valorizzato da mille ruches, forma una gonna principesca e ampia che non passerà di certo inosservata.

Il corpetto attillato, in contrasto con la gonna vaporosa, è stretto in vita da un lungo fiocco di raso ton sur ton, sotto cui prendono forma i sottili volant che lo arricchiscono. Completa questo elegantissimo abito una parure di accessori composti da 30 perle: lo scollo a barca è impreziosito da un bellissimo collier che si abbina perfettamente alla tiara sottile e al bracciale argentato.

I capelli sciolti in un’onda morbida sulla schiena,lasciano il viso scoperto:il make-up di Barbie completa il look raffinato.

Con Barbie Magia delle Feste 2018, questo Natale lascerà un ricordo indelebile da custodire gelosamente insieme a questa bambola da collezione unica!