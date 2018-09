Dopo il grande successo del tour “Tutto fa Brodway” con oltre venti date sold out nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, sabato 3 novembre il duo comico PIO E AMEDEO porterà lo spettacolo, per la prima volta, al MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO – MILANO.

Dal programma di successo Emigratis, in onda per tre edizioni su Italia Uno, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, hanno portato la loro comicità sui palchi di tutta Italia.

Uno show politicamente scorretto, all’insegna del divertimento, che racconta uno spaccato della società italiana visto con i loro occhi irriverenti. Uno spettacolo che ripercorre, in modo ovviamente estremizzato e presentato in maniera comica e dissacrante, la vita dei due comici e i momenti vissuti insieme, dalla Puglia al grande schermo.

Tra gag, battute, improvvisazione e irriverenza, Pio e Amedeo nel loro spettacolo lasciano anche uno spazio di riflessione sui temi di attualità, come il cinismo dello show business, il potere dei social network ed i rapporti di coppia 2.0.

I biglietti per lo spettacolo(prodotto da HIGH BEAT) sono disponibili in vendita, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.pioeamedeo.it