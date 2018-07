Sicurezza: Organico Polfer insufficiente

De Corato: Organico Polfer insufficiente per coprire rete ferrovie Lombardia

L’assessore: Nel 2016 più di 2000 eventi criminosi. Quasi 300 stazioni e 200 milioni di viaggiatori all’anno.

“Nonostante le energie messe in campo da Regione Lombardia, risulta del tutto insufficiente il numero di unita’ operative della Polizia ferroviari in servizio su tutta la linea regionale della Lombardia”. Lo dichiara l’assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato commentando “l’ennesima aggressione ai danni di due rappresentanti delle forze dell’ordine avvenuta venerdi’ scorso fuori dalla stazione di Pioltello ad opera di un immigrato con precedenti”. “Un fatto – aggiunge De Corato – che dimostra come esista un serio problema di carenza di organico. La rete ferroviaria regionale, compresa quella di Trenord, si sviluppa, infatti, su un percorso di 1.900 km e conta circa 200.000.000 di viaggiatori all’anno, con un passaggio di 2.256 treni al giorno”.

“Le stazioni ferroviarie – continua De Corato – operative in Lombardia sono ben 296. I dati ufficiali forniti da Focal Point Security riferiscono che nel 2016 si sono verificati 2.101 eventi criminosi e microcriminali, di cui 708 in danno ai viaggiatori e al personale di bordo. I dati parziali relativi al

2017 confermano, poi, che le linee piu’ a rischio, anche in quanto maggiormente frequentate, sono la S9 (Saronno-Seregno-Milano-Albairate), la S8 (Milano-Carnate-Lecco), la S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano) e la Milano-Carnate-Bergamo, che interessano il territorio di Monza e Brianza”.

“Le 80 unita’ attualmente in servizio alla Polfer, come emerso nel corso di una riunione del Comitato per la Sicurezza presso la Prefettura di Lecco – conclude l’assessore De Corato – sono del tutto insufficienti ad affrontare le tante criticità, soprattutto calcolando le migliaia di eventi criminosi e l’estensione della rete, oltre al numero di stazioni ferroviarie e di viaggiatori”.