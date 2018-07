Comunicazioni Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 30 Luglio alle ore 06:00 di Martedì 31 Luglio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione MI-Vigentina (Km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Opera).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 3 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione Opera (Km 26+249) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Vigentina).

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Martedì 31 Luglio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (Km 31+420) in uscita per Bologna da carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano della A1 (Km 3+000).

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 2 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Agosto alle ore 01:00 di Venerdì 3 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente sarà chiuso la traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Venerdì 3 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi).

– Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 2 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 (Km 31+420) in entrata da Milano / A51 Tangenziale Est per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo svincolo (apertura provvisoria della vecchia rampa di Interconnessione).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 30 Luglio alle ore 06:00 di Martedì 31 Luglio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro (Km 26+623) da carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Vimercate Nord (Km 28+137) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600) provenienza Esselunga per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 30 Luglio alle ore 06:00 di Martedì 31 Luglio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 C.na Gobba-Treviglio (Km 10+300) da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cologno Sud (Km 12+298) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 2 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Aeroporto Linate (Km 4+473) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Forlanini).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì’ 3 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Sud (Km 12+298) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Cologno Monzese Nord (Km 14+525).

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 2 Agosto 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.103 Segrate e MI-Lambrate (Km 7+374) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Rubattino (Km 5+297) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.