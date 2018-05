Nuovo Spot Italo

In esclusiva sulla pagina Ufficiale Facebook e Twitter di Italo Treno e sul Canale Youtube in onda l’ultimo spot di Italo per informare della partenza della nuova tratta Torino-Milano-Venezia. Francesco Pannofino prosegue quindi il suo viaggio a bordo del treno più moderno d’Europa Italo EVO affiancato dal piccolo compagno di viaggio Federico Ielapi.

Italo considerando il target giovanile e web-orientend della propria community di viaggiatori, e la percentuale degli acquisti tramite web di oltre il 70%, ha deciso di sperimentare una forma di comunicazione attraverso canali diversi da quelli tradizionali. L’obiettivo principale è iniziare e mantenere viva una conversazione con i propri viaggiatori dando informazioni utili, rilevanti ed interessanti.

Italo presta moltissima attenzione ai suoi canali social per avvicinarsi sempre di più ai propri utenti e passeggeri e per incrementare l’awareness e l’engagement del brand. Tra le ultime novità del web quella dei video on line è diventata la più amata tra gli utenti, e per questo Italo ha deciso di sperimentare questo format pubblicando lo Spot solo sui suoi profili social.

Un modo già sperimentato con successo quando era stato deciso di mandare in onda il primo episodio della campagna in anteprima sulla pagina Ufficiale Facebook di Italo Treno e sul Canale Youtube e solo successivamente on air sulle principali reti televisive.

Questa volta, anche grazie all’aumento della fan base di tutti i canali social, e alle interazioni particolarmente apprezzate dai viaggiatori, Italo ha deciso di comunicare la nascita della nuova tratta Torino-Milano-Venezia attraverso i propri canali social.

Già in occasione del suo sesto compleanno, il 28 aprile 2018, Italo ha dato voce a chi ogni giorno lo sceglie, dando vita ad un divertente video che in pochi giorni ha raggiunto oltre 150.000 persone che hanno interagito e commentato tra di loro sulla pagina ufficiale Facebook di Italo.

Quest’ultimo episodio va comunque ad inserirsi all’interno della strategia comunicativa di Italo volta ad informare tutti i viaggiatori sulla vasta gamma di novità degli ultimi mesi come appunto l’apertura della nuova tratta Torino-Milano-Venezia che dal 1° maggio ha consentito alla compagnia di aumentare il proprio network collegando 22 stazioni di 17 città.

Un periodo di grande crescita e sviluppo culminato con il perfezionamento della vendita al fondo Gip il 26 aprile 2018 e l’investimento da parte di alcuni dei precedenti azionisti tra cui il Presidente Luca Cordero di Montezemolo e l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo riconfermati nei rispettivi ruoli dal nuovo consiglio di Amministrazione.