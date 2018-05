Sposami, stupido! è una commedia degli equivoci diretta da Tarek Boudali, che con questo film debutta alla regia dopo aver partecipato come attore ad alcune commedie di successo come Babysitting e Alibi.com. I momenti comici, che si susseguono costantemente come nella migliore tradizione comica americana, tengono alto il ritmo del film dall’inizio alla fine.

Protagonista del film è Yassine, interpretato dallo stesso Boudali, un giovane studente del Marocco, da poco trasferitosi a Parigi per studiare architettura. A causa di una sveglia che non suona, il giovane non si presenta a un esame e perde il visto per studenti e si ritrova a essere un immigrato illegale.

Dopo aver tentato l’impossibile, gli resta un’unica soluzione: sposare Fred, il suo migliore amico. Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare su di loro per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa.

Fred è interpreto dall’attore regista Philippe Lacheau mentre Charlotte Gabris, Philippe Duquesne, David Marsais e Julien Arruti completano il cast del film composto da un gruppo di attori molto affiatato, alcuni di loro, infatti, hanno lavorato insieme in numerosi film.