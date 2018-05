Sladana Krstic al Cosenza Fashion Week

La stilista croata Sladana Krstic sarà tra le indiscusse protagoniste del pretigioso Cosenza Fashion Week che avverrà nella città calabrese dal 24 al 27 maggio.

A questo link è possibile conoscere e consultare il programma di tutti gli eventi organizzati all’ interno della kermesse:

http://www.cosenzafashionweek.com/programma

Sladana sarà tra i giurati di un’ accattivante gara tra giovani stilisti che avverrà durante la manifestazione.

Nella serata di domenica sarà possibile ammirare le sue creazione tramite una sple ndida erata.

Inoltre curerà un simpatico laboratorio per bambini intitolato “Mamma voglio fare lo stilista!”.

Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link:

http://www.cosenzafashionweek.com/cms/blog/cosenza-fashion-news?a=news–mamma-voglio-fare-lo-stilista

Sladana Krstic ama fin da piccina la moda

Infatti aveva solo sei anni quando disegnava le sue bambole su fogli di carta e poi si dilettava a creare per loro vestiti per poterle abbigliare come meglio poteva. La passione per la moda è nata dunque con lei.

Sladana non solo disegna le sue collezioni ma sceglie personalmente i tessuti con i quali poi vengono realizzati.

Abiti che lei ama descrivere come degli stupendi dipinti su tela.

Ed è infatti il colore- molto sgargiante- una delle caratteristiche fondamentali del suo stile.

Uno stile certamente vivace e- perchè no- eccentrico e adatto alla donna di oggi, forte e determinata, capace di lottare per la realizzazione dei propri sogni, sia privati sia di lavoro, ma dotata anche di un grande cuore.

Proprio come Sladana.