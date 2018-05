Sabato 26 maggio dalle ore 15 la suggestiva Bocciofila di via Candiani attende la città per una lunga giornata evento, totalmente ad ingresso gratuito, per far festa insieme e presentare – alle ore 21 – gli esiti de “Il fanciullino della Bovisa”, progetto territoriale culturale e sociale legato alla periferia urbana, incentrato per questa nuova edizione – dopo quella dello scorso anno dedicata alla Chiesa Rossa – sul quartiere milanese Bovisa – Dergano.

Un progetto che prende avvio dalla convinzione che per migliorare la vivibilità di una periferia oltre a sociologia e urbanistica, sia necessaria anche l’arte, capace come null’altro di indagare i luoghi, le visioni e le ferite più profonde dell’anima.

ingresso libero | possibilità di cenare a prezzi popolari

Bocciofila via Candiani, 26 – Milano

INFO E CONTATTI – boilermilano@gmail.com