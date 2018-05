Nuovo appuntamento di “Che Fuori Tempo Che Fa”

Lunedì 28 maggio, nuovo appuntamento con il tavolo di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:05 su Rai1.

Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali, questa settimana saranno ospiti:, il portiere icona degli anni ’90 Gianluca Pagliuca, la giornalista sportiva alla guida di ’90 minuto Paola Ferrari e l’attrice e conduttrice Antonella Elia, che durante la sua carriera ha lavorato con tre grandi maestri della tv italiana: Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello.

Inoltre, il giornalista del Tg1 Alberto Matano in libreria con “Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia” in cui raccoglie le storie di malagiustizia, gli Oliver Onions, storico gruppo musicale composto da arrangiatori e autori di colonne sonore che il 1 luglio 2018 si esibirà in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel corso della puntata, spazio anche ai numeri di magia dai risultati sempre imprevedibili del Mago Forest e del comico, illusionista e presentatore Raul Cremona.