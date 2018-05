Il Duo Blanco Sinacori : Tour in Gabon – Africa

Prosegue l’avventura internazionale del Duo Blanco Sinacori, che dopo il tour in Kazakistan e Kirghizistan lo scorso marzo, porta nuovamente la sua italianità all’estero con due concerti a Libreville, in Gabon, venerdì 1 e sabato 2 giugno.

I chitarristi Alessandro Blanco e Giuseppe Sinacori non sono nuovi a eventi di respiro mondiale, nel corso degli anni hanno “esportato” la musicalità italiana – e nello specifico le peculiarità dell’atelier creativo di Almendra Music, loro etichetta di riferimento – in giro per il mondo.

Il duo Blanco Sinacori suona a Libreville per la seconda volta e con la stessa organizzazione, cioè l’Ambasciata Italiana e l’Istituto Culturale Francese. Arrivò nel Paese dell’Africa Equatoriale nel 2015, in occasione dei festeggiamenti della Repubblica Italiana all’inizio del mandato dell’ambasciatore Paolo De Nicolo, con il concerto come primo evento ufficiale. A distanza di tre anni, De Nicolo chiuderà proprio con il Duo Blanco Sinacori il suo mandato in Gabon.

I due concerti africani arrivano all’indomani di un 2017 ricco di soddisfazioni per il nuovo disco Hacked Arias e in vista di un secondo attesissimo lavoro. Un’occasione importante anche per il pubblico centroafricano per vedere dal vivo le chitarre gemelle e speculari con il loro progetto discografico che sta raccogliendo ancora un cospicuo interesse.

Al centro dei loro spettacoli l’ultimo disco pubblicato con la factory palermitana Almendra Music: Hacked Arias (Vol. 1: Giacomo Puccini), dedicato a Giacomo Puccini.

Dopo la conferenza stampa all’Istituto Culturale Francese la mattina di giovedì 31 maggio, venerdì 1 giugno il duo suonerà alla Residenza dell’ambasciata d’Italia, sabato 2 giugno all’Istituto Culturale Francese.

DUO BLANCO SINACORI

LIVE IN LIBREVILLE – GABON!

Venerdì 1 giugno 2018

h. 18.30

concerto in Residenza dell’ambasciata d’Italia

Libreville

Sabato 2 giugno 2018

h. 19.30

concerto all’Istituto Culturale Francese

Libreville