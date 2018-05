Mannarino e Samuel : “Apriti Cielo – il Gran Finale”

Dopo il grande successo di critica e di pubblico del tour “L’Impero Crollerà”, che ha confermato MANNARINO come uno dei più importanti cantautori contemporanei, l’artista annuncia l’ultimo appuntamento live che avrà il sapore di una grande festa di “arrivederci” prima di una lunga pausa dedicata a nuovi progetti e alla scrittura del prossimo album. Il 25 luglio 2018 a Roma andrà in scena un evento unico: APRITI CIELO – IL GRAN FINALE (Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle).

Un’ultima festa, per oltre tre ore di live, che vedrà Mannarino sul palco accompagnato da una straordinaria band che vedrà riuniti i musicisti di “Apriti Cielo Tour”, “RomaRio” e “L’Impero Crollerà”, insieme per ricreare quel fronte sonoro che ha reso preziose quelle esperienze. Una giornata di musica che partirà al pomeriggio con altre sorprese che verranno svelate.

Ospite speciale della serata SAMUEL, il cantautore e chitarrista, voce dei Subsonica, che ha collaborato con Mannarino per la realizzazione del singolo “Ultra Pharum” che insieme – per la prima volta – suoneranno dal vivo a Rock in Roma. Nel brano, scritto a quattro mani (uscito a marzo e rimasto per 10 giorni al 1mo posto della classifica Viral50 di Spotify) si intrecciano gli universi sonori dei due artisti.

Mannarino e Samuel hanno composto e registrato “Ultra Pharum” in Sicilia (nel Red Bull studio mobile) davanti al mare, dove si sono lasciati ispirare dal paesaggio e dalla densità di culture di questa meravigliosa isola. E proprio qui “oltre il faro” (da cui il titolo che richiama il nome antico dell’isola) si raccolgono infinite storie di migranti e viaggiatori, attraverso quella porta che unisce e separa l’Europa dall’Africa e che fa incontrare civiltà e popoli diversi che guardano allo stesso mare.

Riuscire a raggiungere un successo nazional popolare facendo una ricerca artistica rigorosa, questo è il più grande pregio di Mannarino che percorrendo strade non convenzionali fa numeri da artista mainstream. Con l’album Apriti Cielo raggiunge il 1° posto nella classifica di vendita, la certificazione Oro e il Premio De André, e con il live – da sempre il suo più importante biglietto da visita – supera in un solo anno le 140.000 presenze.

In quasi 10 anni di attività il suo pubblico trasversale può assistere ogni volta ad uno spettacolo di altissima qualità, sia che si tratti di una festa che di uno show più intimo.

APRITI CIELO – IL GRAN FINALE

Apertura Porte: 18.00

Inizio Concerto: 21.45

Prezzi biglietti

Posto Unico: €25,00 + €3,75 diritti di prevendita

Posto Unico Ridotto (Disoccupati e Studenti): €10,00 + €1,50 diritti di prevendita (in vendita solo nei punti vendita)

