Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 27 Maggio

Nel consueto appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 27 maggio alle 20:35 su Rai1, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, che dall’11 al 17 giugno travolgerà la città di Milano con “OnDance – Accendiamo la danza”, una grande festa della danza ideata e voluta dall’ “Étoile dei Due Mondi”.

Un invito a ballare e far ballare, un inno alla danza in ogni sua forma, come battito universale del cuore dell’uomo. Inoltre l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, in uscita a fine giugno con il libro “Azzurro”, Fedez e J-Ax pronti a festeggiare la loro sorprendente collaborazione artistica con “La Finale” il 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano.

Tra il pubblico Chiara Ferragni, nominata dalla rivista Forbes l’influencer di moda più importante al mondo e da poco genitore, insieme a Fedez, del piccolo Leone Lucia Ferragni. Infine, Enrico Brignano, dopo il successo della stagione 2017-2018, tornerà a teatro con la tournée estiva di “Enricomincio da me Unplugged” .

Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane, di cui è appena uscito il nuovo singolo: “Stracciabudella”, scritto con il musicista Shridhar Solanki e che anticipa il nuovo album “Domino”, in uscita in autunno a cui seguirà il nuovo tour con un format particolare teatro più club.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell’esilarante Vincenzo Salemme.

Questa settimana al Tavolo saranno presenti: Giuliano Sangiorgi che debutterà al Piccolo Teatro Strehler come compositore delle musiche del balletto “Tempesta” di Shakespeare e in partenza con il tour negli stadi dei Negramaro “AmoreCheTorniTour”. Carolina Crescentini, dal 7 giugno nei cinema con “Diva!”, documentario diretto da Francesco Patierno in cui 8 attrici interpretano Valentina Cortese.

Tratto dall’autobiografia di quest’ultima, il film è stato presentato Fuori Concorso alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Inoltre Ale & Franz, la splendida Barbara Bouchet, che ha da poco terminato la tournée dello spettacolo teatrale “4 donne e una canaglia”, con Marisa Laurito, Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo ed è appena stata nelle sale con film “Metti la nonna in freezer”, con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

E ancora, nel giorno del suo 80esimo compleanno il grande Memo Remigi, cantante e autore di numerose canzoni di successo che quest’anno festeggia 55 anni di carriera, Paola Barale e la campionessa di apnea Alessia Zecchini che il 5 maggio 2018, in occasione della gara internazionale di Nirvana Oceanquest, ha raggiunto la profondità record di -105 metri, confermandosi la regina mondiale dell’apnea in assetto costante con monopinna.