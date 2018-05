Laura Pausini: nuove date Milano e Bologna

Proseguono con grande successo le vendite del FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 di Laura Pausini, che si arricchisce di nuovi appuntamenti: alle tre date al Mediolanum Forum di Milano se ne aggiunge una quarta in programma per il 12 settembre e si aggiunge un secondo concerto anche all’Unipol Arena di Bologna il 12 ottobre.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani a cui si continuano ad aggiungere, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei.

Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo lo scorso 16 marzo per Atlantic/Warner Music e già certificato disco di platino.

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili in presale per il fan club dalle ore 16.00 di oggi alle ore 15 di domani, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 16.00 del 23 maggio e in tutti i punti vendita autorizzati dal 30 maggio.